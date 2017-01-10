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Пензенский «Дизель» потерпел поражение в первом матче 2017 года

09:36 | 10.01.2017 | Спорт

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Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел поражение от клуба «Саров» в выездном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, который стал для него первым в 2017 году.

Пензенский «Дизель» потерпел поражение в первом матче 2017 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Встреча, состоявшаяся вечером в минувший понедельник, 9 января, завершилась со счетом 3:2.

Уже в начале первого периода команда из Сарова взяла игру под свой контроль, что позволило Даниилу Жаркову открыть счет на 4-й минуте матча. Через 10 минут ответную шайбу забросил Давид Думбадзе из «Дизеля».

Во втором игровом отрезке встреча проходила на равных — на 14-й и 17-й минутах голы забили Григорий Мищенко из «Сарова» и Дмитрий Тарасов из пензенской команды.

На 10-й минуте финального игрового отрезка Денису Шуракову удалось вывести «Саров» вперед. Несмотря на попытку сыграть без вратаря, «Дизель» не смог выровнять ситуацию.

Финальный свисток арбитра зафиксировал поражение пензенской команды.

Таким образом, после 38 игр «Дизель» набрал 55 очков и расположился на 15 строчке турнирной таблицы.

Следующую встречу пензенская команда проведет в Волжске против «Ариады-НХ».
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