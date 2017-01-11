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В Пензе пройдет III тур первенства России по водному поло

08:37 | 11.01.2017 | Спорт

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. III тур первенства России по водному поло среди девушек до 17 лет стартует на базе дворца водного спорта «Сура» в Пензе в среду, 11 января.

В Пензе пройдет III тур первенства России по водному поло

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За звание лучшей будут бороться пять команд: две сборных Нижегородской области, «Динамо-Уралочка» из Златоуста, сборная Ростовской области, а также детско-юношеская школа олимпийского резерва водных видов спорта Пензенской области.

Регион на соревнованиях представят 10 девушек под руководством тренера Никиты Брыкина. Честь Пензенской области будут отстаивать Яна Игошкина, Юлия Наплекова, Александра Кайбелева, Элеонора Кузина, Наталья Вдовина, Ксения Самокутяева, Екатерина Сизоненко, Альбина Хон, Эльмира Керимова и Кристина Серебрякова.

Завершится турнир 14 января, сообщается на сайте дворца водного спорта «Сура».
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