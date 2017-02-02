В Пензе «Дизель» обыграл «Южный Урал» из Орска со счетом 7:3 Спорт

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над клубом «Южный Урал» из Орска со счетом 7:3 в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги, состоявшемся в минувшую среду, 1 февраля.

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С первых минут пензенская команда завладела инициативой, что позволило Александру Мокшанцеву забросить шайбу уже на 40-й секунде. В середине периода Александр Игнатов из «Южного Урала» сравнял счет. Еще через минуту точный удар по воротам «Дизеля» нанес Константин Куликов. На это ответил Павел Канарский из пензенской команды, отличившийся на 16-й минуте. За 30 секунд до перерыва большинство удалось реализовать Александру Сметанину из орского клуба.

Второй игровой отрезок команды провели на равных, однако Сергею Грибанову из «Дизеля» удалось сравнять счет на 8-й минуте, а Дмитрий Тарасов точно выполнил штрафной бросок, назначенный за нарушение Никиты Жлобы, задержавшего хоккеиста из пензенской команды клюшкой.

В финальной двадцатиминутке игра практически все время проходила в зоне «Южного Урала». Хоккеисты «Дизеля» забросили еще три шайбы с разницей в 6 минут. Отличились Георгий Бусаров, Дмитрий Тарасов и Александр Мокшанцев.

Таким образом, по итогам матча пензенская команда набрала три очка и с 66 балами поднялась на 16 строчку турнирной таблицы.

Следующую встречу «Дизель» проведет в Пензе в пятницу, 3 февраля. Соперником станет «Барс» из Казани.