Команда школы №32 победила в первенстве Пензы по конькобежному спорту Спорт

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Команда пензенской школы №32 победила в первенстве города по конькобежному спорту «Серебряные коньки», которое завершилось на базе дворца спорта «Рубин» в понедельник, 13 февраля.

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Второе место заняли ученики школы №10, а третье — лицея современных технологий управления №2.

Как сообщил ИА «PenzaNews» заместитель главного судьи соревнований, тренер-преподаватель высшей категории отделения шорт-трека ДЮСШ №3 Алексей Буданов, состязания проходили в три этапа: внутри школы, на районном и городском уровнях.

По его словам, в финале за победу на общей дистанции 200 метров боролись восемь команд — гимназии №4 и лицея №2, школ №№10, 45, 32, 75/62, 56 и 57.

«Формула определения победителей очень простая — по наименьшей сумме времени», — пояснил собеседник агентства.

«В соревнованиях принимают участие профессиональные спортсмены, которые занимаются шорт-треком, и, будем так говорить, любители», — отметил судья.

Алексей Буданов добавил, что конькобежный спорт набирает популярность в Пензе, а воспитанники местной школы показывают высокие результаты. В качестве примера он привел члена сборной РФ Дениса Айрапетяна.

«Дети идут, мы берем всех, никому не отказываем. Особенный всплеск был после Олимпиады 2014 года. Приходили заниматься целые классы», — пояснил собеседник агентства.