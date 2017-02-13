20:35:13 Понедельник, 13 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Команда школы №32 победила в первенстве Пензы по конькобежному спорту

16:47 | 13.02.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Команда пензенской школы №32 победила в первенстве города по конькобежному спорту «Серебряные коньки», которое завершилось на базе дворца спорта «Рубин» в понедельник, 13 февраля.

Команда школы №32 победила в первенстве Пензы по конькобежному спорту

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Второе место заняли ученики школы №10, а третье — лицея современных технологий управления №2.

Как сообщил ИА «PenzaNews» заместитель главного судьи соревнований, тренер-преподаватель высшей категории отделения шорт-трека ДЮСШ №3 Алексей Буданов, состязания проходили в три этапа: внутри школы, на районном и городском уровнях.

По его словам, в финале за победу на общей дистанции 200 метров боролись восемь команд — гимназии №4 и лицея №2, школ №№10, 45, 32, 75/62, 56 и 57.

«Формула определения победителей очень простая — по наименьшей сумме времени», — пояснил собеседник агентства.

«В соревнованиях принимают участие профессиональные спортсмены, которые занимаются шорт-треком, и, будем так говорить, любители», — отметил судья.

Алексей Буданов добавил, что конькобежный спорт набирает популярность в Пензе, а воспитанники местной школы показывают высокие результаты. В качестве примера он привел члена сборной РФ Дениса Айрапетяна.

«Дети идут, мы берем всех, никому не отказываем. Особенный всплеск был после Олимпиады 2014 года. Приходили заниматься целые классы», — пояснил собеседник агентства.
Актуальное
Читайте также
До 8 лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, вонзившей нож в грудь собутыльника В Спасском районе суд назначил штраф за хранение экстремистской литературы в мечети
Мария Ушакова из Заречного стала чемпионкой России по пауэрлифтингу В Пензе восстановили сломанное ограждение на несанкционированной ледовой переправе
Главный терапевт России планирует посетить Пензу в марте В пензенской библиотеке пройдет выставка к 125-летию картинной галереи
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама