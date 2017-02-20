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В Пензе пройдет молодежный турнир «Стартуем вместе»

13:00 | 20.02.2017 | Спорт

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Турнир среди студентов и работающей молодежи «Стартуем вместе» пройдет в Пензе в два этапа.

В Пензе пройдет молодежный турнир «Стартуем вместе». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соревнования в форме веселых стартов объединят представителей вузов, а также организаций и предприятий Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов.

По итогам отборочного этапа по одной команде студентов и работающей молодежи от каждого района города выйдет в финал. Решающая игра состоится в четверг, 9 марта.

Участникам соревнований предстоит творчески представить свои команды и показать мастерство в эстафетах и конкурсах.

В понедельник, 20 февраля, состоится отборочный этап среди команд студенческой и работающей молодежи Ленинского района Пензы. За победу поборются студенты колледжа пищевой промышленности и коммерции, колледжа информационных и промышленных технологий, колледжа архитектуры и строительства и медицинского колледжа, а также молодые сотрудники Научно-исследовательского института физических измерений и Росреестра.

Начало соревнований в ФОКе «Центральный» намечено на 15.00, сообщается на сайте комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы.
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