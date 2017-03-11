Пензенская «Юность» одержала победу над командой «Шахты-ЮРГПУ» со счетом 63:55 Спорт

Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Пензенская «Юность» одержала победу над клубом «Шахты-ЮРГПУ» в четвертьфинальном матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона в минувшую пятницу, 10 марта.

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«Стартовый период соперницы провели в равной борьбе — 15:14. Во втором гости попытались навязать хозяйкам площадки свои игру, и это у них отчасти получилось. На большой перерыв они ушли в лидерах — 29:33», — прокомментировала ИА «PenzaNews» пресс-атташе пензенского клуба Елена Никитина.

Она отметила, что в третьей четверти игрокам из города Шахты удалось оторваться на 7 очков.

«Но пензячки не сдавались до последнего. За три минуты до окончания периода благодаря точному двухочковому Александры Плясовой счет стал равным — 39:39, а игровой отрезок «Юность» завершила с результатом 46:45», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, четвертый период до самого конца держал болельщиков в напряжении.

«За 1 минуту и 40 секунд на табло горели цифры 55:55. Два очка Александры Плясовой и шесть очков Полины Мартыновой подряд принесли «Юности» тяжелую и очень нужную победу — 63:55, которая и позволила сравнять нашей команде счет в серии — 1:1», — пояснила Елена Никитина.

Она уточнила, что в субботу, 11 марта, состоится решающий поединок между «Юностью» и «Шахты-ЮРГПУ» за выход в «Финал четырех».