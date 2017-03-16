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Спартакиада пенсионеров России пройдет в Пензе в сентябре

09:37 | 16.03.2017 | Спорт

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Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. IV Спартакиада пенсионеров России пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» и стадиона «Первомайский» в Пензе в сентябре.

Спартакиада пенсионеров России пройдет в Пензе в сентябре

Фото: Pnzreg.ru

Вопросы подготовки и проведения предстоящего мероприятия обсудили губернатор Иван Белозерцев и председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в ходе встречи, состоявшейся в региональном правительстве.

Глава региона выразил благодарность Валерию Рязанскому за возможность принять мероприятие такого масштаба.

«Всероссийская спартакиада пенсионеров формирует положительный имидж Пензенской области. Мы понимаем меру ответственности и готовы провести соревнования на достойном уровне. Для этого у нас есть возможности, опыт и желание», — сказал Иван Белозерцев.

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Губернатор поручил тщательно продумать сценарии церемоний открытия и закрытия соревнований, а также подготовить полноценную программу пребывания в Пензе участников спартакиады.

«У нас есть, что показать. Это объекты культуры и спорта. Необходимо также рассказать об успешно действующих проектах для ветеранов, поделиться опытом и сделать это интересно», — уточнил губернатор.

В свою очередь Валерий Рязанский отметил пензенскую спортивную базу как одну из лучших в Приволжском федеральном округе и подчеркнул, что в регионе уже проведена значительная подготовительная работа.

«Вы обладаете хорошим материальным и кадровым ресурсом», — подчеркнул он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального правительства, второй день будущих соревнований совпадет с Днем пожилого человека.

«В связи с этим планируется организовать праздничную программу, гостями которой станут не только участники спартакиады, но и представители ветеранских организаций из городов и районов Пензенской области», — пояснили в пресс-службе.
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