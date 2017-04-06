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Пензенский «Зенит» должен по максимуму улучшить турнирное положение — тренер

15:20 | 06.04.2017 | Спорт

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский «Зенит», который по итогам осенней стадии первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» занимает 12, предпоследнее, место в турнирной таблице, должен приложить максимум усилий, чтобы весной улучшить свой результат. Такое мнение высказал главный тренер клуба Игорь Пывин.

Пензенский «Зенит» должен по максимуму улучшить турнирное положение — тренер

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Задача одна у нас — исправить турнирное положение насколько это возможно», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в городской администрации в четверг, 6 апреля.

Наставник подчеркнул, что каждый матч без исключения будет сложным.

«Нам предстоит сыграть […] именно с теми командами, которые занимают с первого по четвертое места. Это «Белгород», «Курск», «Торпедо», «Сатурн», — уточнил Игорь Пывин.

По его словам, это вовсе не означает, что победа является непосильной задачей.

«Если у нас будет сплочение общее и единение — и руководителей клуба, и тренерского штаба, и, самое главное, игроков, то все возможно. В футболе вообще все возможно», — подчеркнул главный тренер «Зенита».

Он также отметил, что на данный момент перед руководством клуба не стоит задачи занять определенное место.

«Мы сами себе поставили задачу, что нам нужно максимальное количество очков набрать, стремиться к этому», — сказал Игорь Пывин.
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