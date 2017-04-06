Пензенский «Зенит» уделит особое внимание тактике игры с московским «Торпедо» Спорт

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Грамотно выстроенная тактика поможет пензенскому «Зениту» показать достойный результат в матче с московским «Торпедо», который откроет весеннюю стадию первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» в предстоящее воскресенье, 9 апреля. Такое мнение выразил главный тренер «Зенита» Игорь Пывин.

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«Серьезная команда. Очень грамотно нужно с ними сыграть, тактически особенно. Очень грамотно», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в городской администрации в четверг, 6 апреля.

По словам Игоря Пывина, необходимо, чтобы игроки правильно и быстро перестраивались по ходу встречи, приходя друг другу на выручку.

«Неважно, кто ошибется, важно, кто подстрахует. Если с таким девизом мы выйдем, тогда мы сможем очки брать. Поле одинаково, мяч круглый», — отметил наставник «Зенита».