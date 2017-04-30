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Пензенский «Зенит» дома обыграл «Калугу» со счетом 3:1

10:27 | 30.04.2017 | Спорт

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Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский клуб «Зенит» одержал победу над «Калугой» в домашнем матче, состоявшемся в рамках первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

Пензенский «Зенит» дома обыграл «Калугу» со счетом 3:1. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Встреча, прошедшая на стадионе «Первомайский» в минувшую субботу, 29 апреля, завершилась со счетом 3:1.

На 18-й минуте счет открыл нападающий «Зенита» Михаил Маркин. Он же на 55-й минуте матча удвоил результат — 2:0.

Гости сумели ответить лишь на 81-й минуте игры — отличился Дмитрий Баранов. Футболисты «Калуги» приложили усилия, чтобы сравнять счет, однако им этого не удалось. Точку в матче поставил Михаил Маркин, который оформил хет-трик – 3:1.

Таким образом, после 19 проведенных игр «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 11 строчке турнирной таблицы.

Следующую встречу пензенская команда вновь проведет на своем поле — 3 мая ее соперником станет «Арсенал-2» из Тулы.
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