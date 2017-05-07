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Областная легкоатлетическая эстафета в Кижеватово собрала более 30 команд

09:19 | 07.05.2017 | Спорт

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Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. 31 команда из городов и районов Пензенской области приняла участие в ежегодной легкоатлетической эстафете, организованной в преддверии Дня Победы, которая состоялась в селе Кижеватово в минувшую субботу, 6 мая.

Областная легкоатлетическая эстафета в Кижеватово собрала более 30 команд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Приветствуя участников состязаний, губернатор Иван Белозерцев отметил символичность проведения мероприятия в селе, которое носит имя Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Андрея Кижеватова.

Он также обратил внимание на высокий уровень организации эстафеты.

«Качественно подготовиться к открытию такого большого мероприятия [...] невозможно за месяц или два. Хорошая программа говорит о том, что в селе и в Бессоновском районе сохраняются хорошие традиции. Именно они позволяют так красиво и разнопланово представлять территорию», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

По данным областного Минспорта, в смешанных командах места распределились следующим образом: в I группе победу одержали представители Пензы, второе и третье места заняли сборные Заречного и Кузнецка соответственно; во II группе в тройку призеров вошли Бессоновский, Пензенский и Башмаковский районы; в III группе — Спасский, Шемышейский и Нижнеломовский.

Среди мужских команд в I группе лучший результат показали атлеты из Пензы, второй — из Заречного; во II группе призовые места заняли сборные Кузнецкого, Бессоновского и Сердобского районов.

У женских команд в I группе не было равных спортсменкам из Заречного, «серебро» и «бронзу» выиграли сборные Кузнецка и Пензы соответственно; во II группе отличились Пензенский, Сердобский и Башмаковский районы.

Среди команд ветеранов лучшими оказались одна команда из Заречного, а также две — из Пензы.

Также были определены победители первенства по сумме трех эстафет в I группе и двух эстафет — во II группе. Лучшими стали команды Пензы и Бессоновского района соответственно.
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