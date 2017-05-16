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Пензенская «Империя» поборется за победу в чемпионате России по регби

13:11 | 16.05.2017 | Спорт

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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Пензенская «Империя» выступит в группе «Центр» в чемпионате России по регби 2017 года среди команд Премьер-лиги в дивизионе «Б». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пензенская «Империя» поборется за победу в чемпионате России по регби

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соперниками пензенской команды станут «Нарвская застава» и «Буревестник» из Санкт-Петербурга. Все игры пройдут в течение месяца.

Первый матч «Империя» проведет в Пензе — 8 июля состоится встреча с «Нарвской заставой». После этого команда отправится на выезд в Санкт-Петербург, где 22 июля сыграет с «Буревестником», а 25 июля — с «Нарвской заставой». 30 июля в Пензе «Империя» будет принимать «Буревестник».

В августе «Империя» проведет два стыковых матча с победителем зоны «Юг». Победитель этого противостояния станет обладателем Малого кубка чемпионата России по регби 2017 года.

Всего за победу поборются шесть команд.
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