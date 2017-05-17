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В Пензе подписано постановление о создании спортивно-адаптивной школы

15:40 | 17.05.2017 | Спорт

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Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление регионального правительства о создании в Пензе государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».

В Пензе подписано постановление о создании спортивно-адаптивной школы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту распоряжения, юридический адрес школы: Пенза, улица Лермонтова, 34.

В качестве целей деятельности учреждения обозначены создание для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья необходимых условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, формирование у них потребностей в физическом совершенствовании, а также адаптация детей с ограниченными физическими возможностями к жизни в обществе.

Функции и полномочия учредителя школы возложены на министерство физической культуры и спорта Пензенской области. Ведомство должно утвердить устав учреждения и назначить руководителя.

За учреждением планируется закрепить нежилое двухэтажное здание общей площадью 1 тыс. 221,9 кв. метра, расположенное на территории Пензенского артиллерийского инженерного института.
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