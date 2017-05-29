Пензенский «Зенит» обыграл «Рязань» в финальном матче весенней части первенства России Спорт

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. «Зенит» одержал победу над «Рязанью» в своем финальном матче весенней части первенства России по футболу среди команд второго дивизиона группы «Центр», который состоялся в Пензе в минувшее воскресенье, 28 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Несмотря на сильный дождь, который сопровождал игру практически все время, футболистам «Зенита» удалось отличиться дважды — точными ударами отметились Денис Булатов и Владимир Есин.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи, главный тренер «Зенита» Игорь Пывин подчеркнул, что выиграть команде удалось за счет настроя и самоотдачи.

«В первом тайме не очень ладилось с перестроениями, мы запаздывали. Соперник какое-то преимущество имел, даже создал несколько голевых моментов. […] Во втором тайме сыграли лучше. Быстрые ответные атаки, чуть мяч взяли под контроль», — добавил наставник пензенской команды.

Таким образом, по итогам весенней части первенства России «Зенит» занял 11 строчку в турнирной таблице.