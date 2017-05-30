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Пензенская область вошла в топ-30 регионов по качеству работы в сфере физкультуры и спорта

11:31 | 30.05.2017 | Спорт

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 30 место по итогам всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы за 2016 год, которые подведены Минспорта России.

Пензенская область вошла в топ-30 регионов по качеству работы в сфере физкультуры и спорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Лучший результат показал Краснодарский край. На втором месте — Татарстан, на третьем — Санкт-Петербург.

При анализе деятельности подводились итоги по шести отдельным направлениям.

Пензенская область продемонтировала по ним следующие результаты: «Физическая культура и массовый спорт» — 6 место, «Подготовка спортивного резерва» — 69-е, «Спорт высших достижений» — 19-е, «Адаптивная физкультура и спорт» — 64-е, «Материально-техническая база» — 25-е, «Финансирование физической культуры и спорта» — 15-е.

Также итоги конкурса были подведены по группам, сформированным в зависимости от численности населения. Пензенская область вошла во вторую — с числом жителей до 2 млн. человек.

В этом рейтинге регион расположился на 13 месте.
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