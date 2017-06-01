Александр Елатонцев пояснил, как намерен развивать адаптивный спорт в Пензе Спорт

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Бывший начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Александр Елатонцев, который назначен директором вновь созданной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы, назвал приоритетные направления своей работы на ближайшую перспективу.

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«Тут, наверное, две задачи придется решать. В Паралимпийских играх пензенские спортсмены участия не принимали — ни в летних, ни в зимних. Это, наверное, не совсем правильно. У нас большое количество спортивных сооружений: и бассейны есть, и физкультурно-оздоровительные комплексы. В любом случае будем работать в этом направлении. Это уже спорт высших достижений», — пояснил он корреспонденту ИА «PenzaNews».

Александр Елатонцев добавил, что своей второй задачей видит привлечение максимального детей-инвалидов к занятиям спортом.

«Дети с ограниченными возможностями здоровья в основном сидят дома, некоторые не имеют возможности [заниматься]. Поэтому второе направление, которое я вижу перед собой — это, конечно, массовость. Буду работать над тем, чтобы как можно больше детей-инвалидов занимались спортом, а не сидели перед компьютером в четырех стенах», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, детско-юношеская спортивно-адаптивная школа будет располагаться в ФОКе «Звезда» и, предположительно, начнет принимать детей с 1 сентября.

Биография

Елатонцев Александр Аркадьевич

Александр Елатонцев сообщил, что предложение возглавить ее получил от министра физкультуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского.

«Я в образовании проработал 14 лет, в течение 6 лет был директором школы. Мне тоже пришлось в свое время практически с нуля организовывать кадетский казачий корпус, который сейчас успешно работает», — отметил руководитель учреждения.

Он пояснил также, что после ухода из правительства региона взял «некий таймаут».

«Я ушел с поста начальника управления внутренней политики правительства по собственной инициативе. […] Мне нужно было посмотреть, чем я буду заниматься в дальнейшем», — сказал Александр Елатонцев.