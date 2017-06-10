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Пензенцы поборются за награды первенства России по спортивной ходьбе

12:25 | 10.06.2017 | Спорт

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Четверо пензенских спортсменов примут участие в первенстве России по спортивной ходьбе, которое стартует в Чебоксарах в субботу, 10 июня.

Пензенцы поборются за награды первенства России по спортивной ходьбе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это воспитанники центра спортивной подготовки Пензенской области Яна Смердова, Лана Рязанова, Андрей Мерцалов и Фатих Еналиев.

Как сообщает пресс-службе Федерации легкой атлетики России, соревнования, которые будут проводиться на набережной Чебоксарского залива, продлятся два дня.

В программе первого дня — преодоление дистанций 50 и 20 км. На старт выйдут мужчины, женщины и спортсмены категории «Молодежь».

В предстоящее воскресенье будут выявлены сильнейшие среди девушек, юношей, юниорок и юниоров. Им предстоит борьба на дистанциях 5 и 10 км.
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