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«Сахалин» отказался от участия в «Кубке Дизеля» в Пензе

11:48 | 21.06.2017 | Спорт

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Хоккейный клуб «Сахалин» отказался от участия в ежегодном турнире «Кубок Дизеля», который пройдет в Пензе с 24 по 27 августа.

«Сахалин» отказался от участия в «Кубке Дизеля» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенской команды «Дизель», это связано с тем, что чемпионат Азиатской лиги начнется раньше обычного.

«Место «Сахалина» займет новобранец Высшей хоккейной лиги — самарский клуб «ЦСК ВВС», — пояснили в пресс-службе.

Ожидается, что также участниками турнира станут пензенский «Дизель», «Рязань» и хоккейная команда из Сарова.

Соревнования пройдут в два этапа. Сначала соперники встретятся в групповом турнире, по итогам которого определится пара финалистов и две команды, которым предстоит сразиться за третье место.
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