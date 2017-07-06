Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» подписал контракт с уроженцем Пензы Климом Костиным Спорт

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Клуб «Сент-Луис Блюз» (St. Louis Blues), выступающий в Национальной хоккейной лиге, подписал контракт новичка с уроженцем Пензы Климом Костиным.

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Как сообщается на сайте пензенской специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва по хоккею, воспитанником которой является Клим Костин, контракт заключен на три года.

Форвард, выступавший в системе московского «Динамо», был взят под последним, 31-м номером, в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2017 года.

Костин Клим Сергеевич родился в Пензе 5 мая 1999 года.

Свою хоккейную карьеру начал в детской спортивной школе пензенского клуба «Дизель».

В 2011 году перешел в школу «Динамо». С 2015 года выступал за аффилированные с ним клубы в Молодежной и Высшей хоккейной лиге.

15 сентября 2016 года сыграл свой первый матч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против клуба «Сочи». Провел на льду 2 минуты 56 секунд.

На международном уровне неоднократно выступал за юниорскую сборную России. В 2016 году на юниорском чемпионате мира был капитаном сборной.