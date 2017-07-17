Пловец из Пензы примет участие в юношеском олимпийском фестивале в Венгрии Спорт

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Воспитанник пензенской областной СДЮСШОР водных видов спорта Егор Павлов примет участие в европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет в венгерском Дьере с 23 по 29 июля.

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Он включен в состав сборной России по плаванию, которая в настоящее время готовится к турниру на базе центра «Озеро Круглое».

Всего, как ожидается, в фестивале примут участие 1,5 тыс. спортсменов из 50 стран в возрасте от 14 до 18 лет.

В рамках соревнований будет разыграно 130 комплектов медалей в 10 видах спорта: дзюдо, плавании, легкой атлетике, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, теннисе, баскетболе, гандболе и волейболе, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.