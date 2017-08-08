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На Юбилейной площади в Пензе 10 августа отметят День физкультурника

08:16 | 08.08.2017 | Спорт

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Мероприятия, посвященные Дню физкультурника, пройдут на Юбилейной площади и в пензенской областной филармонии в предстоящий четверг, 10 августа.

На Юбилейной площади в Пензе 10 августа отметят День физкультурника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в 11.00 на площади пройдут показательные выступления авиамоделистов, роллеров, а также представителей велоспорта-BMX.

Кроме того, будет организовано катание на картингах, конкурсы «Забей гол вратарю» и «Попади в кольцо», выставка трофи-автомобилей и мототехники, презентации спортивных магазинов, мастер-классы и соревнования по кроссфиту.

Также все желающие смогут сдать нормативы ГТО.

В фойе филармонии в это время можно будет сыграть в шахматы, шашки, дартс и настольный хоккей, ознакомиться с экспозицией о развитии физической культуры и спорта в Пензенской области.

В 12.00 в большом зале начнется официальная часть, после которой состоится праздничный концерт.
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