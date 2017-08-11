Под Пензой прошел рыболовный фестиваль среди инвалидов Спорт

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. 90 человек стали участниками рыболовного фестиваля среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, который прошел на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды» в Мокшанском районе Пензенской области.

Фото: пензенская областная организация ВОИ

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенской областной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин, призеры были определены в каждой дисциплине отдельно среди женщин и мужчин — по итогам состязаний они были награждены денежными призами, медалями и грамотами.

В соревнованиях по рыбной ловле победили Владимир Никитин и Валентина Гордеева, по дартсу — Антонина Харлашкина и Андрей Абрамов, а по шашкам — Нина Покрывалова и Александр Лужкин.

В настольной игре джакколо первые места заняли Лариса Павлова и Владимир Кулагин, а в шаффлборде эта же спортсменка и Андрей Абрамов.

В фестивале приняли участие в том числе студенты центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» и активного пансиона для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».