Пензенские дзюдоисты готовятся к соревнованиям в Нижегородской области Спорт Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Пензенские дзюдоисты готовятся к соревнованиям на учебно-тренировочном сборе, который проходит на базе международной олимпийской академии спорта города Кстово Нижегородской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, выездные сборы являются неотъемлемой частью тренировочного процесса. «В ходе подобных мероприятий происходит обмен опытом между ведущими спортивными школами, что является важным аспектом подготовки перед началом сезона», — пояснил собеседник агентства. По его словам, сбор продлится до 27 августа. «В ближайшее время пензенским дзюдоистам предстоит выступить на соревнованиях регионального уровня. Так, 3 сентября пройдет первенство Пензенской области среди дзюдоистов в возрасте до 18 лет и до 21 года, а 8 сентября стартуют поединки в рамках второго этапа кубка губернатора», — резюмировал Эдуард Копылов. Нашли ошибку в тексте?

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