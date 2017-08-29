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В первенстве НМХЛ примут участие 15 команд, в том числе «Дизелист» из Пензы

10:25 | 29.08.2017 | Спорт

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Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. 15 команд, в числе которых пензенский «Дизелист», примут участие в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов.

В первенстве НМХЛ примут участие 15 команд, в том числе «Дизелист» из Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Состав участников всероссийского соревнования утвердила Федерация хоккея России.

Как сообщает пресс-служба ФХР, в конференции «Запад» будут играть команды «Белгород», «Дизелист», «Полет» из Рыбинска, «Локо-Юниор» из Ярославля, «Липецк», «Россошь» из Воронежской области, «Северские волки» из Краснодарского края, «СКА-Варяги» из Ленинградской области, «Тверичи» и «Брянск».

В конференции «Восток» будут сражаться «Батыр» из Нефтекамска, «Красноярские рыси», «Мунайши» из Казахстана, «Прогресс» из Глазова и «Южный Урал – Металлург» из Орска.

Чемпионат стартует 17 августа. В этот день «Дизелист» примет в Пензе «Локо-Юниор».
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