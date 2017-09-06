Пензенский «Дизель» погасил 70% долгов Спорт

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» из Высшей хоккейной лиги, в отношении которого ранее было введено внешнее управление, погасил 70% долгов перед игроками и кредиторами. Об этом сообщил исполнительный директор клуба Вадим Богацков.

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«Мы входим в чемпионат. С финансовой ситуацией у нас все в порядке», — сказал он журналистам в рамках презентации новой формы в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 6 сентября.

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При этом конкретную сумму, которая уже выплачена на данный момент, Вадим Богацков назвать отказался.

«[Это] закрытая информация», — отметил исполнительный директор «Дизеля».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе пресс-конференции, состоявшейся 12 июля, Вадим Богацков заявил, что «Дизель» планирует выйти из процедуры банкротства в октябре.

На тот момент сумма долга клуба перед игроками и кредиторами была уменьшена с 62 млн. до 38 млн. рублей.