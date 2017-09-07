25 хоккеистов пензенского «Дизеля» отправились на первую игру чемпионата ВХЛ в Ижевск Спорт

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. 25 игроков пензенского «Дизеля» отправились в Ижевск на свою первую игру в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов в ночь на четверг, 7 сентября.

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В субботу, 9 сентября, им предстоит сыграть с «Ижсталью».

Ворота «Дизеля» будут защищать Антон Кислицын и командированный из клуба «Сочи» Олег Назаров.

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Также на лед выйдут нападающие Павел Копытин, Константин Турукин, Николай Владимиров, Роман Людучин, Илья Ямкин, Владислав Барулин, Андрей Кузьмин, Андрей Алексеев, Александр Тарасов, Алексей Факиров, Василий Москалев, Никита Иванов, Александр Дудин и Дмитрий Бойчук из «Сочи».

В защите будут играть Валерий Васильев, Иван Груздев, Дмитрий Громов, Дмитрий Акишин, Дмитрий Ермошенко, Антон Капотов, Максим Семичастнов, а также Александр Титов и Иван Воробьев из «Сочи».

После встречи с «Ижсталью» пензенские хоккеисты проведут на выезде еще пять игр: 11 сентября — с «Нефтяником», 13-го числа — с «Торосом», 15-го — с «Молотом-Прикамьем», а 24-го — с ЦСК ВВС.