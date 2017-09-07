В Грабово рассмотрят вопрос о строительстве комплекса единоборств Спорт

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность строительства физкультурного комплекса в селе Грабово.

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В ходе выездного приема граждан, состоявшегося в минувшую среду, 6 сентября, представители родительской общественности обратились к главе региона с соответствующей просьбой, пояснив, что в секциях самбо и дзюдо занимаются 120 человек, в том числе два чемпиона, которые вынуждены ходить на занятия в безвозмездно предоставленное предпринимателем помещение, в котором нет ни душа, ни раздельных раздевалок.

В связи с этим активисты попросили оказать содействие в создании в Бессоновском районе физкультурного комплекса, где помимо детей могли бы заниматься и родители.

Иван Белозерцев пообещал рассмотреть данный вопрос.

«Попробуем привлечь к поддержке данного проекта, важного для жителей вашего района, представителей федерального уровня», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.