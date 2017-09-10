Мэр Пензы прокомментировал ситуацию с футбольным клубом «Зенит» Спорт

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев прокомментировал ситуацию с футбольным клубом «Зенит», главный тренер которого Артем Куликов в конце августа сообщил о задержке зарплаты, а игроки 8 сентября устроили забастовку в Москве.

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«С «Зенитом» у нас затянувшаяся проблема. Она родилась не сегодня, даже не в этом году. Мы ее пытаемся поправить. Это связано с финансовой деятельностью «Зенита», — сказал мэр журналистам после того, как проголосовал на участке №109 в школе №77.

Виктор Кувайцев выразил уверенность в том, что с привлечением тренеров и иногородних футболистов будет наведен порядок.

«У кого-то вдруг сложилось впечатление, что они оценивают себя и свою игру как профессиональную и более высокооплачиваемую. Есть условия контракта, которые ставят всех на место, расставляют все точки над «i», что называется», — отметил глава администрации города.

По словам Виктора Кувайцева, произошедшее в очередной раз свидетельствует о том, что нужно делать акцент на поддержке детской спортивной школы, подготовке местных футболистов и тренеров.

«Надо, чтобы у пензенских родителей была уверенность, что их дети постепенно с детского перерастут в профессиональный футбол и будут этим заниматься. Для города это очень значимо, потому что это воспитание патриотичности. Мы, я уверен, [тогда] увидим и больше зрителей на трибунах — это и одноклассники, и сверстники, и родители, и соседи, и, безусловно, это любители, которые болеют душой за футбол, но и в целом за город. Это же известность города! Будет урегулирован конфликт, который сейчас там имел место быть с составом тренерским», — сказал мэр Пензы.

Он добавил, что в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года планируется улучшить материальную базу клуба.

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«Безусловно, сказывается и то, что будет свой хороший спортивный стадион — именно футбольной направленности. Это и сегодняшняя уверенность в естественном покрытии — поляна у нас получилась, и наша задача ее за зиму сохранить. [...] У нас есть основания быть уверенными в том, что клуб и футбол в целом будут развиваться», — уточнил Виктор Кувайцев.

Глава администрации города напомнил, что скоро будет отмечаться 100-летие пензенского футбола.

«Поэтому как командный вид спорта мы его будем развивать и популяризировать», — подчеркнул он.

Виктор Кувайцев отметил, что речи о снятии пензенского «Зенита» с первенства ПФЛ не идет.

«Как клуб мы его не то что сохраним, мы его будем развивать», — резюмировал мэр Пензы.