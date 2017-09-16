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Артем Куликов покинул пост главного тренера пензенского «Зенита»

10:09 | 16.09.2017 | Спорт

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Пенза, 16 сентября 2017. PenzaNews. Артем Куликов, работавший в должности главного тренера пензенского футбольного клуба «Зенит» с июля 2017 года, покинул занимаемый пост.

Артем Куликов покинул пост главного тренера пензенского «Зенита»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает РИАПО со ссылкой на председателя горспорткомитета Владислава Чеснокова, в настоящее время команда работает под руководством старшего тренера Владимира Радкевича и тренера Максима Игошина.

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Также, по словам Владислава Чеснокова, в настоящее время игрокам выплачены долги по заработной плате по август, в связи с чем, как ожидается, на матч против брянского «Динамо» в субботу, 16 сентября, «Зенит» выйдет в полном составе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе пресс-конференции после встречи «Зенита» и «Арарата» Артем Куликов заявил, что игроки не получают заработную плату уже около трех месяцев.

8 сентября большая часть футболистов отказалась выходить на поле против московского «Торпедо», в результате чего пензенская команда потерпела поражение с разгромным счетом — 9:0.
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