Реконструкция стадиона «Зенит» в Пензе завершена на 80% — вице-мэр Спорт

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Более 80% работ по реконструкции стадиона «Зенит» в Пензе, который, предположительно, станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, завершено. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

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«Мы в соответствии с утвержденным рабочим графиком до конца октября выполним все работы, связанные с коммуникациями, с фасадом здания, с остеклением его, с котельной, с футбольным полем с искусственным покрытием, […] чтобы ноябрь и декабрь заниматься вопросами пуско-наладки оборудования [и устранять] какие-то замечания, если будут, к зданию», — сказал он журналистам в ходе выездного совещания, состоявшегося на стадионе «Зенит» в пятницу, 22 сентября.

Магомед Агамагомедов отметил, что установку видеонаблюдения по периметру здания также планируется завершить до конца октября.

«Оборудование заказано, кабельная продукция уже в наличии. Кроме того, мы до середины октября мы поставим контрольно-пропускные пункты [...] модульного типа», — пояснил вице-мэр.

Отвечая на вопрос о том, были ли внесены коррективы в проект охраны объекта после проверки, в ходе которой на стадион пронесли муляж бомбы, он подчеркнул, что документ остался прежним.

«Мы приняли решение полностью реализовать проект, который прошел экспертизу», — резюмировал Магомед Агамагомедов.