15:22:20 Воскресенье, 24 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенские военные отличились на окружном этапе «Командирских стартов»

10:56 | 24.09.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 24 сентября 2017. PenzaNews. Команда 2-й общевойсковой армии, в состав которой вошли представители Самарской, Оренбургской и Пензенской областей, заняла первое место на окружном этапе всеармейских соревнований среди командиров на кубок министра обороны РФ «Командирские старты».

Пензенские военные отличились на окружном этапе «Командирских стартов»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Военные стали лучшими среди объединений.

Среди соединений первое место заняла команда 473-го окружного учебного центра Свердловской области, а среди воинских частей ― команда 631-го межрегионального учебного центра Саратовской области.

По итогам соревнований также был отмечен командир ракетной бригады Центрального военного округа полковник Андрей Сурков, который представлял команду 2-й общевойсковой армии.

Всего в соревнованиях приняли участие 19 сборных команд объединений, отдельных соединений и воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в более чем 15 регионах Поволжья, Урала и Сибири.

Военнослужащие ― от командира взвода до командира бригады ― соревновались в стрельбе, плавании, беге, подтягивании на перекладине и толкании гирь, сообщает пресс-служба ЦВО.
Актуальное
Читайте также
В Малосердобинском районе полицейские изъяли у подростка наркотики В Пензенской области стартует неделя безопасности дорожного движения
Укравшему телефон из незапертой квартиры жителю Пензы грозит до 6 лет колонии Мэр Пензы поздравил машиностроителей с праздником
«Зоркий» разгромил пензенский «Зенит» со счетом 4:0 Пензенский губернатор сыграл в теннис на турнире «Кубок единства»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама