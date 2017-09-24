Пензенские военные отличились на окружном этапе «Командирских стартов» Спорт

Пенза, 24 сентября 2017. PenzaNews. Команда 2-й общевойсковой армии, в состав которой вошли представители Самарской, Оренбургской и Пензенской областей, заняла первое место на окружном этапе всеармейских соревнований среди командиров на кубок министра обороны РФ «Командирские старты».

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Военные стали лучшими среди объединений.

Среди соединений первое место заняла команда 473-го окружного учебного центра Свердловской области, а среди воинских частей ― команда 631-го межрегионального учебного центра Саратовской области.

По итогам соревнований также был отмечен командир ракетной бригады Центрального военного округа полковник Андрей Сурков, который представлял команду 2-й общевойсковой армии.

Всего в соревнованиях приняли участие 19 сборных команд объединений, отдельных соединений и воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в более чем 15 регионах Поволжья, Урала и Сибири.

Военнослужащие ― от командира взвода до командира бригады ― соревновались в стрельбе, плавании, беге, подтягивании на перекладине и толкании гирь, сообщает пресс-служба ЦВО.