Пензенскому «Зениту» выделено более 5,5 млн. рублей Спорт

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Более 5,5 млн. рублей выделено пензенскому футбольному клубу «Зенит». Такое решение принято в ходе 37-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 28 сентября.

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«[Предлагается направить] на увеличение бюджетных ассигнований 5 млн. 733 тыс. рублей МАУ «Футбольный клуб «Зенит» на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях», — сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

По ее словам, в бюджете на 2017 год было заложено около 12 млн. рублей на содержание детской спортивной команды, стадиона «Зенит» и оплату работы административно-управленческого персонала учреждения.

«Как такового на содержание самой команды из бюджета города ни копейки мы не тратили. Это были спонсорские средства. С учетом последних ситуаций, о которых вы все слышали, было принято решение, что [...] исходя из возможностей бюджета с учетом того положения по оплате труда, которое есть на уровне комитета по физической культуре и спорту, мы выделяем денежные средства для того, чтобы команду довести до конца года», — уточнила Ольга Завьялкина.

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Она пояснила, что 5 млн. 733 тыс. рублей будут, в частности, направлены на зарплату футболистов, на организацию восьми поездок на матчи в другие города и затраты на бензин.

Депутат гордумы Алексей Шуварин отметил, что инциденты, подобные произошедшему в Москве 8 сентября, когда основные игроки не вышли на поле, устроив забастовку из-за задержки заработной платы, не должны повторяться.

«Либо лучше тогда, может быть не тратить деньги на командировки, раз они все равно, приезжая туда, потратив деньги, играть не выходят. Порядок надо навести в этом вопросе», — сказал он.