В кубке Пензенской области по спортивному туризму примут участие более 150 человек Спорт

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Более 150 человек примут участие в первом этапе открытого кубка Пензенской области по спортивному туризму среди учащихся и студентов, который пройдет с 13 по 15 октября.

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Соревнования будут проходить в пензенских Ахунах на поляне «Родничок».

Открытие кубка состоится 14 октября в 9.30. В 10.00 начнутся состязания в дисциплине «Дистанция-пешеходная». 15 октября в 10.00 стартует «Дистанция-пешеходная-связка».

Командам предстоит, используя различное туристское снаряжение, преодолеть спуски и подъемы по вертикальным и крутонаклонным перилам, организовать навесную переправу и пройти по бревну.

Непосредственное проведение соревнований возложено на Пензенскую областную станцию юных туристов, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.