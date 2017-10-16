Юные пензенские дзюдоисты завоевали две золотые медали на турнире в Ульяновске Спорт

Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Пензенские спортсмены Никита Горбатов и Денис Кулагин завоевали золотые медали на открытом турнире среди юношей 2004–2006 годов рождения в Ульяновске, который был посвящен памяти оперуполномоченного Эльвира Якупова и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил президент региональной федерации дзюдо Эдуард Копылов.

Фото: федерация дзюдо Пензенской области

«На татами борьбу за победу вели спортсмены в возрасте 11–13 лет из регионов Приволжского федерального округа. Соревнования проводились в десяти весовых категориях: до 34 кг, до 38 кг, до 42 кг, до 46 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 66 кг, до 73 кг и свыше 73 кг», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, кроме золотой медали Никита Горбатов удостоен специального приза «За лучшую технику».

Никита Горбатов и Денис Кулагин занимаются под руководством тренеров Натальи Самойловой и Эдуарда Копылова.