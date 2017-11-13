Звезды российского спорта сыграют в хоккей против пензенских чиновников Спорт

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Хоккейный матч между сборными правительства Пензенской области и звездами российского спорта состоится на льду комплекса «Дизель-Арена» вечером в предстоящую пятницу, 17 ноября.

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«Запланировано большое спортивное шоу, в котором примут участие звезды российского спорта, наши земляки — олимпийские чемпионы, медийные лица, члены правительства Пензенской области во главе с губернатором», — сообщил министр физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Он уточнил, что вход на матч будет бесплатным.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по предварительным данным, в хоккей сыграют двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, братья Владимир и Александр Голиковы, а также Александр Якушев.

Помимо хоккеистов, на лед выйдут участники турнира по смешанным боевым единоборствам «Fight Nights», который состоится в Пензе 19 ноября.

Согласие на участие в матче дали многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков и продюсер Сангаджи Тарбаев, которого многие россияне знают как капитана команды КВН «Сборная РУДН».