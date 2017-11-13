Владимир Балыков из Заречного впервые стал чемпионом мира по самбо Спорт

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Владимир Балыков из Заречного Пензенской области впервые завоевал «золото» чемпионата мира по самбо.

Фото: Zarechny.zato.ru

Всего за победу в весовой категории до 68 кг на соревнованиях, состоявшихся в Сочи, боролись 34 самбиста.

«В результате жеребьевки Владимир Балыков попал в очень сильную подгруппу. Серьезным испытанием стал уже стартовый поединок против действующего чемпиона Европы Александра Кокши из Белоруссии. Схватка завершилась с минимальным преимуществом Балыкова — 2:1. Затем последовала победа над японцем Яшихису Ямасаки. Сложнейшим в своей спортивной карьере Владимир назвал третий поединок — с Сарбоном Ерназаровым из Узбекинстана», — сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного.

В учреждении добавили, что полуфинальную схватку с Эмилем Хасановым из Азербайджана спортсмен завершил болевым приемом на ногу.

«В финале с Ласло Соке из Румынии Владимир Балыков боролся ярко и уверенно. Победа в результате была за нашим спортсменом. После череды травм, когда уже появлялись мысли завершить выступления, он нашел в себе силы покорить главную вершину мирового самбо», — отметили в управлении.