Хоккейный матч с участием пензенского губернатора пройдет под эгидой движения «Putin Team» Спорт

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Хоккейный матч между сборной звезд российского спорта и командой правительства Пензенской области, которую возглавит губернатор Иван Белозерцев, пройдет под эгидой движения «Putin Team» («Команда Путина»). Об этом ИА «PenzaNews» сообщил министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Фото: Instagram.com/batukhasikov

«Участники матча изъявили желание вступить в это движение. Завтра это будет озвучено», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что выразить свою поддержку президенту России решили как представители пензенской команды, так и медийные лица, которые приедут в Пензу.

«Это было желание обеих сторон», — подчеркнул Григорий Кабельский.

Глава областного Минспорта отметил, что о предстоящем хоккейном матче узнают далеко за пределами региона благодаря тому, что событие будет освещать федеральный телеканал «Матч ТВ».

«[Спортивный журналист] Наталья Кларк приезжает. Она будет одной из ведущих», — сказал он.

Григорий Кабельский сообщил, что хоккейный матч с участием губернатора не единственное мероприятие, которое вызвало интерес у столичных журналистов.

«Матч ТВ» будет транслировать 19 ноября в прямом эфире бой ММА, который у нас будет, […] за звание чемпиона мира», — сказал министр, добавив, что, предположительно, событие в прямом эфире увидят телезрители 49 стран мира.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», встреча между сборными правительства Пензенской области и звездами российского спорта состоится на льду комплекса «Дизель-Арена» в предстоящую пятницу, 17 ноября, в 18.00. Вход на игру свободный.

По предварительным данным, в хоккей сыграют двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, братья Владимир и Александр Голиковы, а также Александр Якушев. Помимо этого, на лед выйдут участники турнира по смешанным боевым единоборствам «Fight Nights», который состоится в Пензе 19 ноября.

Кроме того, согласие на участие в матче дали многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков и продюсер Сангаджи Тарбаев, которого многие россияне знают как капитана команды КВН «Сборная РУДН».

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) Александр Овечкин объявил о создании общественного движения «Putin Team» 2 ноября 2017 года. Он призвал объединиться в команду всех, кто поддерживает президента России Владимира Путина.

К настоящему времени к движению присоединились известные хоккеисты Евгений Малкин и Павел Буре, президент «Fight Nights Global» Камил Гаджиев, баскетбольный тренер Евгений Гомельский и участники проекта «#Жить».

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного 10–12 ноября, идею создания движения «Putin Team» поддержали 68% респондентов.