В Пензе 2 декабря пройдет областная эстафета по плаванию Спорт

Пенза, 30 ноября 2017. PenzaNews. Областная эстафета по плаванию на призы губернатора пройдет на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе в предстоящую субботу, 2 декабря.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, участие в ней примут сборные районов области, которые будут разбиты на три группы.

В первую войдут представители Заречного, Кузнецка и Пензы.

Во второй за победу будут бороться жители районов, в которых есть крытые бассейны. Это Башмаковский, Белинский, Бессоновский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Колышлейский, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Мокшанский, Наровчатский, Никольский, Нижнеломовский, Пачелмский, Пензенский, Сердобский, Тамалинский и Шемышейский районы.

Третья группа объединит пловцов из Бековского, Вадинского, Камешкирского, Кузнецкого, Неверкинского, Сосновоборского и Спасского районов, в которых крытых бассейнов нет.

В 2016 году по итогам областной эстафеты по плаванию победителям командного первенства в своих группа стали сборные Пензы, Нижнеломовского и Кузнецкого районов.