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«Металлург» взял реванш над пензенским «Дизелем»

08:11 | 12.12.2017 | Спорт

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел поражение со счетом 4:6 от новокузнецкого «Металлурга» в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, который состоялся на «Дизель-Арене» вечером в минувший понедельник, 11 декабря.

«Металлург» взял реванш над пензенским «Дизелем»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Счет открыл игрок «Металлурга» Алексей Шубин, который затем отличился еще раз. Также за новокузнецкую команду шайбы забросили Данил Романцев и Павел Медведев, дважды Константин Макаров.

На свой счет голы записали игроки «Дизеля» Давид Думбадзе, Александр Тарасов, Станислав Лопачук и Иван Воробьев.

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер хоккейного клуба «Дизель» Андрей Сидоренко отметил, что берет вину за это поражение на себя.

«Меня несколько дней не было с командой по объективным причинам. Видимо, не успели подготовить команду к такой напряженной игре. Так сейчас играть мы просто не имеем права. Что тут говорить, очень много пропускаем. За три игры пропустили 18 голов. Извиняюсь перед болельщиками. Когда третий гол забили, видно было, что мы психологически подсели, а психология очень много решает», — сказал он.

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В свою очередь главный тренер ХК «Металлург» Анатолий Хоменко назвал эту игру важной с позиции турнирной таблицы.

«Мы готовились и сегодня выполнили установку до последних трех минут. Потом некоторые личности решили, что игра выиграна, «привезли» пару голов. Вот и получилась такая нервная концовка», — пояснил он.

Таким образом, после 30 игр пензенская команда находится на 22 строчке турнирной таблицы.

До конца года «Дизель» сыграет еще два матча: 13 декабря — с «Ермаком» из Ангарска, а 15 декабря — с красноярским «Соколом».
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