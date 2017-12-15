На здании ДС «Буртасы» в Пензе открыта мемориальная доска Наталье Лавровой Спорт

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Мемориальная доска, посвященная двукратной олимпийской чемпионке Наталье Лавровой, размещена на здании дворца спорта «Буртасы» в Пензе, где базируется спортшкола олимпийского резерва по гимнастике, которая носит имя спортсменки.

Фото: Penza-gorod.ru

В церемонии приняли участие официальные лица, в том числе губернатор Иван Белозерцев и мэр Виктор Кувайцев.

Также на мероприятии присутствовали ее близкие и юные спортсменки.

Собравшиеся почтили память Наталья Лавровой минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Лаврова Наталья Александровна родилась в Пензе 4 августа 1984 года.

Окончила пензенскую среднюю школу №75, азы художественной гимнастики постигала в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва под руководством заслуженных тренеров России Т.А. Васильевой и О.А. Стебеневой.

В 1998 году была зачислена в школу высшего спортивного мастерства.

В составе сборной России становилась чемпионкой мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике в 1999, 2002 и 2003 годах, чемпионкой Европы — в 2001 и 2003 годах, победительницей международных турниров серии Гран-при в Испании, Франции, Италии, Нидерландах и других странах.

Вершиной спортивной карьеры Натальи Лавровой стали Олимпийские игры 2000 года в Сиднее и 2004 года в Афинах. Являлась двукратной Олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

23 апреля 2010 года Наталья Лаврова и ее сестра Ольга Попова погибли в автокатастрофе на трассе Пенза – Шемышейка.

25 апреля 2010 года во дворце спорта «Буртасы» в Пензе прошла церемония прощания с Натальей Лавровой и ее сестрой. Позже они были похоронены на Аллее славы Ново-Западного кладбища в Пензе.