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В Пензе представитель Минспорта РФ проверил готовность стадиона «Зенит»

08:13 | 16.12.2017 | Спорт

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Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев показал степень готовности стадиона «Зенит», который планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, начальнику отдела развития спортивной инфраструктуры для ЧМ департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом министерства спорта РФ Кирилл Леонов.

В Пензе представитель Минспорта РФ проверил готовность стадиона «Зенит»

Фото: Penza-gorod.ru

Во время посещения объекта вечером в пятницу, 15 декабря, одобрение представителя Минспорта России получило поле с натуральным покрытием, для обслуживания которого в штат приняты агрономы, заказана специальная техника, заготовлен укрывной материал на время холодов.

Кирилл Леонов отметил поле с искусственным покрытием, на которое нанесена разметка не путем окрашивания, а методом вклеивания полос белого цвета.

Осмотрев административное здание, проверяющий обратил внимание на его удачную планировку — просторные раздевалки и высокие потолки зала для пресс-конференций, а также на то, что в административный корпус уже подано тепло.

Представитель министерства спорта РФ дал высокую оценку готовности спорткомплекса, порекомендовав ускорить работы, чтобы ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года.

Глава администрации пояснил ему, что реконструкция стадиона осуществляется в две смены.

«В них задействовано около 80 человек», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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