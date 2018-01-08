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Станислав Третьяков продолжит карьеру в пензенском «Дизеле»

11:08 | 08.01.2018 | Спорт

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Пенза, 8 января 2018. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель», участвующий в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, подписал контракт с нападающим Станиславом Третьяковым.

Станислав Третьяков продолжит карьеру в пензенском «Дизеле». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба клуба, договор с игроком заключен на срок до завершения текущего сезона.

В пензенской команде он будет выступать под №16.

До перехода в «Дизель» форвард 1996 года рождения выступал в составе хоккейного клуба «Молот Прикамье» в Перми. За прежнюю команду Станислав Третьяков сыграл в рамках чемпионата 18 матчей.

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За это время нападающий не забил ни одной шайбы, но сделал четыре голевые передачи.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за последнее время в составе игроков «Дизеля» произошли изменения.

Его покинули двое центральных нападающих  — Андрей Алексеев и Никита Иванов, а также защитник  Дмитрий Ермошенко. В расположение ХК «Сочи» вернулся командированный в Пензу форвард Александр Акмальдинов.

Вместе с тем состав клуба пополнили нападающий Сергей Харытинский и защитник Максим Сергеев.
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