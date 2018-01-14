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Пензенский «Дизель» одержал первую в 2018 году победу

09:58 | 14.01.2018 | Спорт

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Пенза, 14 января 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал первую в 2018 году победу в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги в домашнем матче против учалинского «Горняка», состоявшемся вечером в минувшую субботу, 13 января, который завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Пензенский «Дизель» одержал первую в 2018 году победу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба команды, героем встречи стал Дмитрий Бойчук, оформивший дубль. Оба раза ему ассистировал Егор Морозов, в итоге хоккеисты набрали по два результативных очка.

У гостей в конце игры отличился Александр Протапович, который забил гол престижа.

Таким образом, после 40 проведенных матчей «Дизель» набрал 51 очко и поднялся на 20 строчку турнирной таблицы.

Домашнюю серию игр в чемпионате ВХЛ подопечные Андрея Сидоренко завершат 15 января матчем против «Южного Урала» из Орска.
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