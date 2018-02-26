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Определены соперники пензенской «Лагуны-УОР» в плей-офф чемпионата России по мини-футболу

09:26 | 26.02.2018 | Спорт

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Соперники пензенского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» в плей-офф чемпионата России среди женских команд Высшей лиги сезона 2017–2018 годов определены после окончания игр восьмого тура конференции «Восток».

Определены соперники пензенской «Лагуны-УОР» в плей-офф чемпионата России по мини-футболу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Регулярная часть чемпионата в западной конференции завершилась 10 февраля. В число участников вошли «Аврора» из Санкт-Петербурга, «МосПолитех» из Москвы, «Лагуна-УОР» из Пензы и «Снежана-Котельники» из Московской области.

По итогам регулярного чемпионата среди команд конференции «Восток» в плей-офф пробились «Запсибколледж» и «Сибирячка-Атлант»из Тюмени и «УрФУ» и «Родина-66» из Екатеринбурга.

В четвертьфинале 10 марта «Лагуна» проведет две встречи с «УрФУ».

Полуфинальные матчи пройдут 31 марта и 7 апреля, а финал состоится 21 и 27 апреля, сообщает пресс-служба мини-футбольного клуба.
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