EN
20:46:39 Четверг, 26 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Юлия Липницкая и Егор Бритков провели в Пензе мастер-класс для юных фигуристов

16:49 | 26.04.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая и призер всероссийских соревнований Егор Бритков провели мастер-класс по фигурному катанию для 30 воспитанников детско-юношеской спортивной школы №6 города Пензы на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в четверг, 26 апреля.

Юлия Липницкая и Егор Бритков провели в Пензе мастер-класс для юных фигуристов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предварительно дети были разделены на две группы — старшую и младшую. С одной начала заниматься Юлия Липницкая, а с другой — Егор Бритков. Спустя 45 минут они поменялись.

Президент пензенской областной федерации фигурного катания на коньках Ольга Маркина пояснила, что именитых спортсменов пригласили специально, чтобы дети, демонстрирующие хорошие результаты, получили дополнительный стимул на предстоящий сезон.

Комментируя итоги занятия, тренер ДЮСШ №6 Екатерина Бочкова отметила, что мастер-класс был полезным не только для детей, но и для их наставников, которые смогли понаблюдать за приемами чемпионов.

«Мы надеемся, что это не последний мастер-класс и мы будем сотрудничать и дальше», — сказала она.

Загрузка...
Читайте также
Годовой доход депутата Георгия Камнева составил более 962 тыс. рублей В Пензе на маршруте №30 будет работать компания «Меркурий-авто-6»
Годовой доход Яны Куприной составил около 975 тыс. рублей Годовой доход депутата Александра Ломовцева превысил 1,3 млн. рублей
Феоктистовы из Колышлейского района победили в конкурсе «Успешная семья» Годовой доход Владимира Полукарова почти достиг 1,6 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама