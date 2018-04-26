Юлия Липницкая и Егор Бритков провели в Пензе мастер-класс для юных фигуристов Спорт

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая и призер всероссийских соревнований Егор Бритков провели мастер-класс по фигурному катанию для 30 воспитанников детско-юношеской спортивной школы №6 города Пензы на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в четверг, 26 апреля.

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Предварительно дети были разделены на две группы — старшую и младшую. С одной начала заниматься Юлия Липницкая, а с другой — Егор Бритков. Спустя 45 минут они поменялись.

Президент пензенской областной федерации фигурного катания на коньках Ольга Маркина пояснила, что именитых спортсменов пригласили специально, чтобы дети, демонстрирующие хорошие результаты, получили дополнительный стимул на предстоящий сезон.

Комментируя итоги занятия, тренер ДЮСШ №6 Екатерина Бочкова отметила, что мастер-класс был полезным не только для детей, но и для их наставников, которые смогли понаблюдать за приемами чемпионов.

«Мы надеемся, что это не последний мастер-класс и мы будем сотрудничать и дальше», — сказала она.