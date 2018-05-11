Пензенцы смогут бесплатно поиграть в теннис в СОК «Семейный» 18 мая Спорт

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Все желающие по предварительной записи смогут бесплатно поиграть в теннис в спортивно-оздоровительном комплексе «Семейный» в Пензе в день открытых дверей, который состоится в пятницу, 18 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Акция приурочена к началу летнего сезона.

Бесплатно играть в теннис можно будет не весь день, а лишь с 15.00 до 18.00. Для этого будут доступны шесть кортов с травяным покрытием и восемь — с покрытием «Хард».

Количество сеансов ограничено, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.

Фоторепортаж

Ремонт теннисных кортов в СОК «Семейный»

Спортивно-оздоровительный комплекс «Семейный» располагается на улице Измайлова в Пензе. Он был введен в эксплуатацию в июле 2008 года.

В его состав входят 25 теннисных кортов, два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, шесть площадок для пляжного волейбола, одна для роликов, три мини-футбольных песчаных поля, детская площадка и пляжная зона для отдыхающих.

Девять теннисных кортов спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» были отремонтированы в 2017 году. Работы проводила компания «Мостовик» из села Чемодановка Городищенского района Пензенской области. Цена договора составила 17 млн. 770 тыс. рублей.

По словам заведующего спортивно-оздоровительным комплексом «Семейный» Павла Морозова, ремонт покрытия «Хард», которое используется на 9 из 25 кортов спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» в Пензе, потребовался в связи с образованием трещин и отслоением материала.