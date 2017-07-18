Завершен капремонт трех теннисных кортов в «Семейном» в Пензе Спорт

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Капитальный ремонт трех теннисных кортов из девяти завершен в спортивно-оздоровительном комплексе «Семейный» в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Завершается ремонт девяти кортов СОК «Семейный». Три корта полностью готовы», — написал глава региона в своем «Твиттере» во вторник, 18 июля.

Он поручил ускорить темпы работ и усилить контроль за их качеством.

Завершается ремонт 9 кортов ФОК "Семейный".Три корта полностью готовы. Дал поручение ускорить темпы работ и усилить контроль за их качеством pic.twitter.com/k3LfbuiBBJ — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) July 18, 2017

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», открытый конкурс на выполнение капитального ремонта девяти теннисных кортов спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» в микрорайоне Ахуны города Пензы был объявлен на официальном портале госзакупок в феврале 2017 года.

Заказчиком выступило государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Пензенской области».

Победителем конкурса была признана компания «Мостовик» из села Чемодановка Городищенского района Пензенской области. Цена договора составила 17 млн. 770 тыс. рублей.

По словам заведующего спортивно-оздоровительным комплексом «Семейный» Павла Морозова, ремонт покрытия «Хард», которое используется на 9 из 25 кортов спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» в Пензе, потребовался в связи с образованием трещин и отслоением материала.