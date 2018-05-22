В Пензе стартовал чемпионат по служебному двоеборью памяти Владимира Квышко Спорт

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. XXII открытый чемпионат Приволжского федерального округа по служебному двоеборью имени подполковника ФСБ Владимира Квышко, посмертно награжденного Орденом мужества, стартовал на территории гостиничного комплекса «Русская охота» в Пензе во вторник, 22 мая.

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В начале церемонии открытия присутствующим напомнили служебный путь офицера, который погиб в ходе спецоперации в Чечне в 1996 году, спасая боевых товарищей, и историю проведения соревнований, после чего состоялся парад 22 команд-участниц из 11 регионов страны.

Врио начальника управления ФСБ России по Пензенской области полковник Александр Уваров отметил, что за много лет состязания стали доброй традицией и поводом, позволяющим коллегам увидеться в неформальной обстановке.

Память товарищей, павших при исполнении долга, силовики почтили минутой молчания.

Участников соревнований также поприветствовал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Гришин. Он поделился своими воспоминаниями о Владимире Квышко, подчеркнув, что он был настоящим товарищем и патриотом.

Александр Гришин пожелал, чтобы спортсмены показали хорошее время на дистанции и точную стрельбу.

В свою очередь начальник центра специальной и физической подготовки ФСБ России полковник Юрий Блинов напомнил, что турнир в Пензе примечателен длительной историей, на протяжении которой не теряет своей значимости.

Юрий Блинов вручил одному из инициаторов проведения мемориальных соревнований Александру Погребицкому книжку спортивного судьи по стрельбе из боевого ручного оружия, легкой атлетике и служебному двоеборью.

В завершение официальной части прозвучал гимн России, после чего турнир был объявлен открытым.

Впервые соревнования по служебному двоеборью состоялись 12 мая 1997 года. В 1998 году по решению ВФСО «Динамо» турнир приобрел статус всероссийского. С 2003 года соревнования проводятся в форме чемпионата и посвящаются памяти всех сотрудников ФСБ России, павших при выполнении воинского и служебного долга.

Ежегодно в состязаниях принимают участие коллективы ФСБ, МВД, ФСИН и других военизированных структур из регионов России.

В программу служебного двоеборья входят кросс и стрельба.