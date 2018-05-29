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В Пензе крупнейшие спортсооружения в I квартале оказали услуги на 33 млн. рублей

08:45 | 29.05.2018 | Спорт

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Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Сооружения, подведомственные министерству физической культуры и спорта Пензенской области, оказали услуги населению на сумму более 33 млн. рублей в I квартале 2018 года.

В Пензе крупнейшие спортсооружения в I квартале оказали услуги на 33 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным Минспорта региона, лидером стал дворец спорта «Буртасы», предложивший услуги на 11,6 млн. рублей.

Затем следуют ДС «Олимпийский», дворец водного спорта «Сура» и училище олимпийского резерва, в распоряжении которого имеются легкоатлетический манеж и открытый бассейн — 4,6 млн., 4,3 млн. и более 4 млн. рублей соответственно.

Свыше 3,2 млн. рублей заработали физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» и СЗК «Дизель-Арена».

Дворец единоборств «Воейков» оказал услуги почти на 1,4 млн. рублей.

Остальным не удалось преодолеть в сумму в 1 млн. рублей: теннис-центр «Виктория» — более 985 тыс. рублей, стадион «Первомайский» — 584 тыс. рублей, ФОК «Звезда» — свыше 505 тыс. рублей, ледовый комплекс «Золотая шайба» — около 462 тыс. рублей, спорткомплекс «Семейный» — почти 129 тыс. рублей и спортцентр «Юность» — 127 тыс. рублей.

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