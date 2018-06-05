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Двое судей из Пензы прошли сертификацию на этап «Формулы 1» в Сочи

11:30 | 05.06.2018 | Спорт

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Пенза, 5 июня 2018. PenzaNews. Александр Куприянов и Руслан Тырин из Пензы успешно прошли тренинг-семинар судей по автомобильному спорту, включая Гран-при России «Формулы 1», и сдали квалификационный зачет для дальнейшей работы на соревнованиях в сезоне 2018 года.

Двое судей из Пензы прошли сертификацию на этап «Формулы 1» в Сочи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Им вручены соответствующие свидетельства за подписью исполнительного директора Российской автомобильной федерации Сергея Иванова.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, обучение в течение нескольких дней проходило в рамках российской серии кольцевых гонок.

«Формула 1» — легендарный чемпионат мира по шоссейно-кольцевым автогонкам, престижное мероприятие в мире автомобильного спорта.

В сезоне 2018 года примут участие 20 пилотов, представляющие 10 команд.

Пятый российский этап «Формулы 1» пройдет в Сочи осенью.

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